Galatasaray, iç saha performansına güveniyor!

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 26 maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 lig maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
- Ligin en iyi averaja sahip takımı
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.
Ligdeki 16 müsabakada 36 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 12 gol gördü. Galatasaray, artı 24 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (22) bu alanda önünde yer alıyor.
Fenerbahçe ile ligin en fazla gol atan takımı Galatasaray, Göztepe'nin (9) ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak da dikkati çekiyor.
- İç saha karnesi başarılı
Galatasaray, bu sezon RAMS Park'taki Süper Lig maçlarında başarılı performans gösteriyor.
Sezonda 8 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik kaydetti.
Sahasındaki lig maçlarında rakip ağları 19 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.
