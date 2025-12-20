20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
17:00
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
0-034'
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
16:00
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
15:30
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
17:30
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
17:30
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
17:30
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
17:30
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
17:30
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
16:00
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-172'
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-174'
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Galatasaray, iç saha performansına güveniyor!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray, iç saha performansıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray, iç saha performansına güveniyor!
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 26 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 lig maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.


- Ligin en iyi averaja sahip takımı

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

Ligdeki 16 müsabakada 36 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 12 gol gördü. Galatasaray, artı 24 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (22) bu alanda önünde yer alıyor.

Fenerbahçe ile ligin en fazla gol atan takımı Galatasaray, Göztepe'nin (9) ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak da dikkati çekiyor.

- İç saha karnesi başarılı

Galatasaray, bu sezon RAMS Park'taki Süper Lig maçlarında başarılı performans gösteriyor.

Sezonda 8 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik kaydetti.

Sahasındaki lig maçlarında rakip ağları 19 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 20 28 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 15 32 15
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
