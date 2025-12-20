George Gardi için Galatasaray açıklaması!

Sabah yazarı Levent Tüzemen, A Spor'da Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde George Gardi ile çalışmayacağı haberlerini değerlendiren Tüzemen, "Onsuz olmaz." dedi.
Levent Tüzemen'in sözleri şu şekilde:
"Gardi, Galatasaray'ın transferin en önemli transfer politikalarından birisi. Gardi'siz olur mu? Adamın Galatasaray'a getirdiği oyuncu performansına bakın. Galatasaray bindiği dalı kesir mi? Galatasaray'ın Gardi'ye ihtiyacı vardır. Gardi gidecek oyuncuların kulüplerini de ayarlar, gelecek oyuncuların da transferine katkı sağlar. Gardi'siz transferi düşünmek çok yanlış olur Galatasaray adına."
