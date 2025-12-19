19 Aralık
Jurica Golemac: "Cesur oynadık, pes etmedik"

Dubai Basketbol Başantrenörü Jurica Golemac, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.

calendar 19 Aralık 2025 23:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jurica Golemac: 'Cesur oynadık, pes etmedik'
Dubai Basketbol Başantrenörü Jurica Golemac, Anadolu Efes maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Golemac, cesur oynadıklarını ve mücadeleyi hiç bırakmadıklarını belirtti.

Çok zor bir maç olduğunu aktaran Golemac, "Cesur oynadık ve bir an bile pes etmedik. Galibiyet dolayısıyla oyuncularımı tebrik ediyorum. Agresif ve potaya yakın oynadık. Son çeyrekte Bertans kalitesini gösterdi. Kabengele ile enerjimizi kullandık." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
