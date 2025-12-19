Dubai Basketbol Başantrenörü Jurica Golemac, Anadolu Efes maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Golemac, cesur oynadıklarını ve mücadeleyi hiç bırakmadıklarını belirtti.
Çok zor bir maç olduğunu aktaran Golemac, "Cesur oynadık ve bir an bile pes etmedik. Galibiyet dolayısıyla oyuncularımı tebrik ediyorum. Agresif ve potaya yakın oynadık. Son çeyrekte Bertans kalitesini gösterdi. Kabengele ile enerjimizi kullandık." açıklamasını yaptı.
Jurica Golemac: "Cesur oynadık, pes etmedik"
Dubai Basketbol Başantrenörü Jurica Golemac, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.
Dubai Basketbol Başantrenörü Jurica Golemac, Anadolu Efes maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
