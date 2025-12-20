19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
2-1
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
1-1
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
2-0
19 Aralık
Valencia-Mallorca
1-1
19 Aralık
Bologna-Inter
4-3
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
2-2
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
1-1
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
2-2

Sadettin Saran, İstanbul'a geldi!

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'a geldi.

calendar 20 Aralık 2025 00:45 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 01:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Sadettin Saran, İstanbul'a geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'a geldi.

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko mücadelesi için yurt dışında giden ve ifadeye çağırıldıktan sonra "Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" diyerek ilk özel uçakla yola çıkan ve İstanbul'a gelen Sadettin Saran'ı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yöneticiler, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski yönetici Hulusi Belgü ve taraftarlar karşıladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, cumartesi sabahı erken saatlerde adliyeye giderek ifade verecek.



"TEŞEKKÜR EDERİM!"

Fenerbahçeli taraftarlar, aracına geçen Sadettin Saran'ı tezahüratlarla karşıladı.

Taraftarlara kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran, "Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.