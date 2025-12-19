Batista Mendy'den Trabzonspor'a müjde!

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Sevilla'ya kiraladığı Batista Mendy, İspanyol takımında gösterdiği performansla göz dolduruyor. İspanyol ekibi, Mendy'i bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor.
Yaz transfer döneminde 250 bin euro kiralama bedeli karşılığında Sevilla'ya transfer olan Fransız orta saha oyunusu Batista Mendy, yeni takımında gösterdiği performansla orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
İSPANYA'DA NE YAPTI?
Bu sezon Sevilla karşılaşması altında 13 müsabakada görev Mendy, 1 gol 2 asiste imza attı. Mendy, geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan Real Oviedo karşılaşmasında Sevilla formasını altında ilk golünü kaydetti.
YENİ SEZONDA DA SEVILLA
Bu sezon İspanyol ekibinin Arjantinli teklif adamı Matias Almeyda'nın en çok süre verdiği oyunculardan biri haline gelen Fransız orta saha oyuncusunun yeni sezonda da Sevilla formasını giymesi bekleniyor.
7 MİLYON EURO
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansından memnun olan İspanyol devi, Arjantinli teknik adam Almeyda'nın takımdan ayrılmaması halinde Mendy ile devam etme kararı aldığı öne sürüldü.
Sevilla'nın Trabzonspor'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Mendy'i kadrosuna katması bekleniyor.
