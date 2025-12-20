Kızılyıldız, Virtus Bologna'yı tek sayı ile yıktı!

EuroLeague'in 17. haftasında Kızılyıldız, sahasında Virtus Bologna'yı ağırladı.
Beogradska Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kızılyıldız, 90-89'luk skorla kazandı.
Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız, EuroLeague'de 10. galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise 9. mağlubiyetini yaşadı.
EuroLeague'in bir sonraki maçında Kızılyıldız, Paris Basket deplasmanına gidecek. Virtus Bologna, Olympiakos'u ağırlayacak.
Beogradska Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kızılyıldız, 90-89'luk skorla kazandı.
Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız, EuroLeague'de 10. galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise 9. mağlubiyetini yaşadı.
EuroLeague'in bir sonraki maçında Kızılyıldız, Paris Basket deplasmanına gidecek. Virtus Bologna, Olympiakos'u ağırlayacak.