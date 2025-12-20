19 Aralık
Kızılyıldız, Virtus Bologna'yı tek sayı ile yıktı!

EuroLeague'in 17. haftasında Kızılyıldız, sahasında Virtus Bologna'yı 90-89 mağlup etti.

Kızılyıldız, Virtus Bologna'yı tek sayı ile yıktı!
EuroLeague'in 17. haftasında Kızılyıldız, sahasında Virtus Bologna'yı ağırladı.

Beogradska Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kızılyıldız, 90-89'luk skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız, EuroLeague'de 10. galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

EuroLeague'in bir sonraki maçında Kızılyıldız, Paris Basket deplasmanına gidecek. Virtus Bologna, Olympiakos'u ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
