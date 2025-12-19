19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Joey Veerman için Fenerbahçe açıklaması!

PSV Eindhoven teknik direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili konuştu.

calendar 19 Aralık 2025 17:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Joey Veerman için Fenerbahçe açıklaması!
PSV Eindhoven teknik direktörü Peter Bosz, ligde Utrecht ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan orta saha oyuncuları Joey Veerman ile ilgili konuştu.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Bosz, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez, ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." dedi.


FENERBAHÇE'DEN GÖRÜŞME

Veerman'nın menajeriyle görüşen Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun kulübü PSV Eindhoven ile de görüşmelere başladı.

BU SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
