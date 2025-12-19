19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
2-146'
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
0-149'
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
0-239'
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
0-037'
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

CANLI: Anadolu Efes - Dubai Basketbol

Anadolu Efes, EuroLeague'in 17. haftasında sahasında Dubai Basketbol ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: Anadolu Efes - Dubai Basketbol
Anadolu Efes, EuroLeague'in 17. haftasında sahasında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile karşı karşıya geliyor.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele S Sport ekranlarından yayınlanıyor.

CANLI

ANADOLU EFES: 33

DUBAI BASKETBOL: 27

(2. ÇEYREK OYNANIYOR)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
