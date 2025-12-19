Rizespor'da sözleşme fesih!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da bu maç öncesi bir ayrılık yaşandı.
Çaykur Rizespor, Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesi feshetti.
Karadeniz ekibinin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Janne-Pekka Laine'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edilmiştir. Laine'ye, kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."
