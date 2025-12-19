19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Manisa FK 3'te 3 peşinde

Oynadığı son dört maçtan 9 puan elde eden Manisa FK, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

calendar 19 Aralık 2025 13:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK 3'te 3 peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

1'inci Lig'de üst üste 2, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde son 4 maçta 3 galibiyetle düşme hattından sıyrılan Manisa Futbol Kulübü,  Ankara Keçiörengücü'nü seriyi sürdürmek için konuk edecek.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 20 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Süleyman Bahadır yönetecek.

Ligde Manisa FK'nın 19 puanı, Keçiörengücü'nün 22 puanı bulunuyor.

Manisa ekibi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturmasında tutuklanan, aynı zamanda bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'dan 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Kadir Kaan Yurdakul'un yanı sıra Bartu Göçmen ve Fırat İnal'ın sözleşmelerini feshetmişti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.