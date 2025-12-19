Eyüpspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda 13 puan toplayan eflatun-sarılı ekip, 17. sırada yer alıyor.
3 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Eyüpspor'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Yalçın Kayan, Denis Draguş ve Prince Ampem, Fenerbahçe ile oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde ligin 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapamayacak
