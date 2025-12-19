Beşiktaş'ta 1 numara için 2 aday

Beşiktaş'ın ara transferde tavkiye yapmadığı bölgelerden biri olan kale için iki aday öne çıktı.
Siyah beyazlılar, kendilerine önerilen Filip Jörgensen'i 1.5 yıllığına kiralamak ve yapılacak sözleşmeye opsiyon koydurmak istiyor.
Chelsea'nin planı ise Danimarkalı 23 yaşındaki kaleciyi sezon sonuna kadar kiralık vermek ve daha sonra 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservisle satmak. Bu nedenle İngiliz ekibinin kiralık sözleşmesini kısa tutmayı hedeflediği ve zorunlu opsiyon talep ettiği öğrenildi.
ALTERNATİF ADAY KINSKY
Beşiktaş, 22 yaşındaki Antonin Kinsky'nin de Tottenham'daki durumunun netlik kazanmasını bekliyor.
Fazla forma şansı bulamayan Çekyalı eldivenin başka bir kulübe kiralanabileceği gelen haberler arasında.
Siyah beyazlılar, kendilerine önerilen Filip Jörgensen'i 1.5 yıllığına kiralamak ve yapılacak sözleşmeye opsiyon koydurmak istiyor.
Chelsea'nin planı ise Danimarkalı 23 yaşındaki kaleciyi sezon sonuna kadar kiralık vermek ve daha sonra 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservisle satmak. Bu nedenle İngiliz ekibinin kiralık sözleşmesini kısa tutmayı hedeflediği ve zorunlu opsiyon talep ettiği öğrenildi.
ALTERNATİF ADAY KINSKY
Beşiktaş, 22 yaşındaki Antonin Kinsky'nin de Tottenham'daki durumunun netlik kazanmasını bekliyor.
Fazla forma şansı bulamayan Çekyalı eldivenin başka bir kulübe kiralanabileceği gelen haberler arasında.