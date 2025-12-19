19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Voleybolda haftanın programı

Efeler Ligi'nde 12'nci, Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta maçları oynanacak

calendar 19 Aralık 2025 11:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybolda haftanın programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liglerde haftanın maç programı şöyle:
 

Efeler Ligi

20 Aralık Cumartesi:


13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Halkbank (Cizre 100. Yıl)

14.00 Spor Toto-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Gebze Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Gebze)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Altekma (Şehit Mustafa Özel)

14.30 On Hotels Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

17.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Fenerbahçe Medicana-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

 

Sultanlar Ligi

 

21 Aralık Pazar:

14.00 İlbank-Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Kuzeyboru-Beşiktaş (Aksaray)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)

14.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (VakıfBank)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo (Hasan Doğan)

17.00 Göztepe-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.