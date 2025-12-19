19 Aralık
Down sendromlu yüzücü Mehmet, milli formaya kavuşmak için kulaç atıyor

Kelebek, sırtüstü, kurbağalama ve serbest stilde kendini geliştiren Mehmet Şahin Çağlar, Konya'da düzenlenecek Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor

calendar 19 Aralık 2025 12:22
Adana'da 21 yaşındaki down sendromlu Mehmet Şahin Çağlar, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı yüzmedeki gelişimini milli takıma seçilerek taçlandırmak için Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Mehmet, yüzmeye olan merakı dolayısıyla annesi Leyla ve babası Yakup Çağlar'ın desteğiyle 12 yıl önce kursa başladı.

Eğitimlerini aksatmayan Mehmet, kelebek, sırtüstü, kurbağalama ve serbest stilde kendini geliştirdi.

Sporun yanı sıra eğitimini de sürdürüp Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi'nden mezun olan genç yüzücü, katıldığı turnuvalarda 30'dan fazla madalya kazandı.


Mehmet, gelecek yıl Konya'da düzenlenecek Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nın hazırlıklarını Yüreğir Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

Antrenör Özkan Güngör yönetiminde antrenman yapan down sendromlu sporcu, yüzmedeki gelişimini milli takıma seçilerek taçlandırmak istiyor.


Yüzmeyi hayatının önemli parçası olarak görüyor



Mehmet Şahin Çağlar, yüzmenin hayatının önemli parçası olduğunu ve antrenman günlerini heyecanla beklediğini söyledi.

Yarışmaya sıkı şekilde hazırlandığını dile getiren Mehmet, "Yüzmeyi çok seviyorum. Konya'da şampiyon olup milli takıma girmek istiyorum." dedi.

 

"Aileler çocuklarına inansın"

Anne Leyla Çağlar da oğlunun kulaç attığı yarışmalarda güzel başarılar elde ettiğini belirterek, "Yüzmenin oğlumun sosyalleşmesine çok katkısı oldu. Oğlumun başarılarından dolayı çok gururluyum. Aileler çocuklarına inansın." diye konuştu.

Antrenör Özkan Güngör de Mehmet'in yetenekli ve disiplinli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mehmet'in milli takıma seçilerek paralimpik sporcu olmasını ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamak istiyoruz. Mehmet, dört stilde yüzebilen ender sporculardan biri. Aynı zamanda Adana'da spor lisesine giren ilk down sendromlu öğrenci. Çok sayıda çocuğa örnek oldu."



