Arjantin'de şampiyonların kapışması

Arjantin futbolunun şampiyonları, dev kupa için kapışıyor. Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde, Apertura şampiyonu Platense ile Clausura şampiyonu Estudiantes kozlarını paylaşıyor.Bu zorlu mücadelede Estudiantes'in kalesini, Galatasaray formasıyla 19 kupa kazanan file bekçisi Fernando Muslera koruyacak. Clausura şampiyonluğuna kurtardığı iki penaltı ile imza atan tecrübeli kaleci, koleksiyonuna yeni bir kupa eklemek için Platense karşısına çıkacak.Estudiantes'in bir diğer yıldızı Jose Sosa da finalde takımının en önemli kozlarından biri olacak. Türkiye'de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan, Clausura finalinde yaptığı asistle maçı uzatmalara taşıyan deneyimli orta saha, büyük maçlardaki liderliğiyle yine ön planda olacak.Arjantin futbolunun iki şampiyonunu karşı karşıya getiren Arjantin Şampiyonlar Kupası finali, 20 Aralık Cumartesi gece yarısı saatler tam 00.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Bu dev final, Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.