Hale Derya, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Yaklaşık iki yıl önce yetenek taramasında antrenörü Mehmet Avcı tarafından keşfedilen Hale Derya, ilk önce Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdürdü.Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen birçok organizasyona katılan Hale Derya, çeşitli başarılar elde etti.Bir süre sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden ve en son Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası için 24 Kasım-4 Aralık'ta Mersin'de gerçekleştirilen milli takım seçmelerinde 16 yaş altı kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan Hale Derya, 1-8 Şubat 2026'da Bulgaristan'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.Hale Derya, rekor kırma hedefiyle şampiyonaya Kayseri'de hazırlanıyor.Hale Derya Eroğlu, daha önce yaptığı okçuluk sporunu bırakarak, küçüklükten gelen tutkuyla atıcılık sporunu yapmaya karar verdiğini söyledi.Başarının ve profesyonelliğin çok çalışmakla kazanılacağını belirten Hale Derya, şöyle konuştu:Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Mehmet Avcı ise yetenek taramasında alınan derece ve ölçümler sonucunda bu branşı yapabileceğine inandığı sporcusuyla gurur duyduğunu söyledi.Avcı, dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi gözüken ama işin içine girildiğinde çok fazla zorlukları olan bu sporu severek yapan Hale Derya'nın Mersin'deki seçmelerde 10 metrede 40 atış yaptığını ve 100 sporcu arasından 366 puanla Türkiye birincisi olduğunu anımsattı.Sporcusunun şampiyona sonrası yaptığı ilk antrenmanda yine 10 metrede 40 atış yaptığını ve 371 puan aldığına dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti: