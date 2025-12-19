Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
19 Aralık Cuma:
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (Kocaeli)
20 Aralık Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
21 Aralık Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
22 Aralık Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
Trendyol 1. Lig
19 Aralık Cuma:
20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)
20 Aralık Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor (Iğdır Şehir)
13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor (Bolu Atatürk)
19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)
21 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
22 Aralık Pazartesi:
20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
20 Aralık Cumartesi:
17.00 Bursaspor-Aliağa Futbol (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
21 Aralık Pazar:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Somaspor (Merkez Spor Kompleksi)
14.00 Fethiyespor-Mardin 1969 Spor (Fethiye İlçe)
14.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Yeni Malatyaspor (Dağılgan)
15.00 ISBAŞ Isparta 32 Spor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Isparta Atatürk)
15.00 Güzide Gebzespor-Ankara Demirspor (Aleattin Kurt)
22 Aralık Pazartesi:
13.00 Adanaspor-Muşspor (Ali Hoşfikirer)
13.00 Menemen FK-KCT 1461 Trabzon FK (Menemen İlçe)
14.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)
Beyaz Grup
20 Aralık Cumartesi:
13.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor (Şanlıurfa 11 Nisan)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sultan Su İnegölspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Karaman FK-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Yeni Karaman)
21 Aralık Pazar:
13.00 Batman Petrolspor-Bucaspor 1928 (Batman)
13.00 Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor (Ali Hoşfikirer)
15.00 MKE Ankaragücü-Merkür Jet Erbaaspor (Eryaman)
15.00 Altınordu-Kepezspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
15.00 Karacabey Belediyespor-Beykoz Anadoluspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
22 Aralık Pazartesi:
15.00 Seza Çimento Elazığspor-İskenderunspor (Elazığ)
Nesine 3. Lig
1. Grup
20 Aralık Cumartesi:
13.00 Astor Enerji Çankayaspor-Galataspor (Osmanlı)
15.00 Yalova FK 77 Spor-İnkılap Futbol (Yalova Atatürk)
21 Aralık Pazar:
13.00 Bulvarspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Alemdağ)
15.00 Silivrispor-Polatlı 1926 Spor (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Kestel Çilekspor-Bursa Nilüfer Futbol (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Edirnespor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Edirne Şehir)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947 (İBB 100. Yıl)
22 Aralık Pazartesi:
15.00 Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkasspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
2. Grup
20 Aralık Cumartesi:
13.00 Hacettepe Türk Metal 1963-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Başpınar)
13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Diyarbekirspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
17.00 Niğde Belediyespor-Erciyes 38 Futbol (Niğde 5 Şubat)
21 Aralık Pazar:
13.00 MDGRUP Osmaniyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Cevdetiye 1 No'lu Saha)
13.00 Silifke Belediyespor-12 Bingölspor (Silifke Şehir)
13.00 Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale FK (Faruk Çelik)
13.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Suvermez Kapadokyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Kilis 1984-Malatya Yeşilyurtspor (Kilis 7 Aralık)
3. Grup
20 Aralık Cumartesi:
13.00 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor (Bulancak İlçe)
13.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
21 Aralık Pazar:
13.00 Düzce Cam Düzcespor-Tokat Belediyespor (Dmall Düzce Şehir)
13.00 TCH Group Zonguldakspor-52 Orduspor (Karaelmas Kemal Köksal)
13.00 Karabük İdmanyurdu-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Amasyaspor FK-Pazarspor (Amasya 12 Haziran)
13.00 Çayelispor-Fatsa Belediyespor (Çayeli İlçe)
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Sebat Gençlikspor (Yozgat Şehir)
4. Grup
20 Aralık Cumartesi:
15.00 Nazillispor-Oktaş Uşakspor (Pamukören Sahası)
21 Aralık Pazar:
13.00 Alanya 1221 Futbol-Eskişehirspor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
15.00 İzmir Çoruhlu FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Kütahyaspor-Söke 1970 Spor (Dumlupınar)
17.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Balıkesir Atatürk)
17.00 Afyonspor-Altay (Zafer)
22 Aralık Pazartesi:
19.00 Karşıyaka-Tire 2021 FK (Alsancak Mustafa Denizli)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
21 Aralık Pazar:
14.00 Beşiktaş-Ünye Kadın Spor Kulübü (Fulya Hakkı Yeten Tesisleri)
14.00 Fenerbahçe arsaVev-Prolift Giresun Sanayispor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
14.00 Hakkarigücü-Çekmeköy Bilgidoğa (Merzan Şehir)
14.00 Trabzonspor-Galatasaray GAİN (Kadir Özcan Tesisleri Çim Saha)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor (Seyrantepe 1 No'lu Çim Saha)
14.00 Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-Yüksekovaspor (Batur)
Trendyol Süper Lig
19 Aralık Cuma:
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (Kocaeli)
20 Aralık Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
21 Aralık Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
22 Aralık Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
Trendyol 1. Lig
19 Aralık Cuma:
20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)
20 Aralık Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor (Iğdır Şehir)
13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor (Bolu Atatürk)
19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)
21 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
22 Aralık Pazartesi:
20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
20 Aralık Cumartesi:
17.00 Bursaspor-Aliağa Futbol (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
21 Aralık Pazar:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Somaspor (Merkez Spor Kompleksi)
14.00 Fethiyespor-Mardin 1969 Spor (Fethiye İlçe)
14.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Yeni Malatyaspor (Dağılgan)
15.00 ISBAŞ Isparta 32 Spor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Isparta Atatürk)
15.00 Güzide Gebzespor-Ankara Demirspor (Aleattin Kurt)
22 Aralık Pazartesi:
13.00 Adanaspor-Muşspor (Ali Hoşfikirer)
13.00 Menemen FK-KCT 1461 Trabzon FK (Menemen İlçe)
14.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)
Beyaz Grup
20 Aralık Cumartesi:
13.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor (Şanlıurfa 11 Nisan)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sultan Su İnegölspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Karaman FK-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Yeni Karaman)
21 Aralık Pazar:
13.00 Batman Petrolspor-Bucaspor 1928 (Batman)
13.00 Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor (Ali Hoşfikirer)
15.00 MKE Ankaragücü-Merkür Jet Erbaaspor (Eryaman)
15.00 Altınordu-Kepezspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
15.00 Karacabey Belediyespor-Beykoz Anadoluspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
22 Aralık Pazartesi:
15.00 Seza Çimento Elazığspor-İskenderunspor (Elazığ)
Nesine 3. Lig
1. Grup
20 Aralık Cumartesi:
13.00 Astor Enerji Çankayaspor-Galataspor (Osmanlı)
15.00 Yalova FK 77 Spor-İnkılap Futbol (Yalova Atatürk)
21 Aralık Pazar:
13.00 Bulvarspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Alemdağ)
15.00 Silivrispor-Polatlı 1926 Spor (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Kestel Çilekspor-Bursa Nilüfer Futbol (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Edirnespor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Edirne Şehir)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947 (İBB 100. Yıl)
22 Aralık Pazartesi:
15.00 Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkasspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
2. Grup
20 Aralık Cumartesi:
13.00 Hacettepe Türk Metal 1963-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Başpınar)
13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Diyarbekirspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
17.00 Niğde Belediyespor-Erciyes 38 Futbol (Niğde 5 Şubat)
21 Aralık Pazar:
13.00 MDGRUP Osmaniyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Cevdetiye 1 No'lu Saha)
13.00 Silifke Belediyespor-12 Bingölspor (Silifke Şehir)
13.00 Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale FK (Faruk Çelik)
13.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Suvermez Kapadokyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Kilis 1984-Malatya Yeşilyurtspor (Kilis 7 Aralık)
3. Grup
20 Aralık Cumartesi:
13.00 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor (Bulancak İlçe)
13.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
21 Aralık Pazar:
13.00 Düzce Cam Düzcespor-Tokat Belediyespor (Dmall Düzce Şehir)
13.00 TCH Group Zonguldakspor-52 Orduspor (Karaelmas Kemal Köksal)
13.00 Karabük İdmanyurdu-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Amasyaspor FK-Pazarspor (Amasya 12 Haziran)
13.00 Çayelispor-Fatsa Belediyespor (Çayeli İlçe)
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Sebat Gençlikspor (Yozgat Şehir)
4. Grup
20 Aralık Cumartesi:
15.00 Nazillispor-Oktaş Uşakspor (Pamukören Sahası)
21 Aralık Pazar:
13.00 Alanya 1221 Futbol-Eskişehirspor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
15.00 İzmir Çoruhlu FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Kütahyaspor-Söke 1970 Spor (Dumlupınar)
17.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Balıkesir Atatürk)
17.00 Afyonspor-Altay (Zafer)
22 Aralık Pazartesi:
19.00 Karşıyaka-Tire 2021 FK (Alsancak Mustafa Denizli)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
21 Aralık Pazar:
14.00 Beşiktaş-Ünye Kadın Spor Kulübü (Fulya Hakkı Yeten Tesisleri)
14.00 Fenerbahçe arsaVev-Prolift Giresun Sanayispor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
14.00 Hakkarigücü-Çekmeköy Bilgidoğa (Merzan Şehir)
14.00 Trabzonspor-Galatasaray GAİN (Kadir Özcan Tesisleri Çim Saha)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor (Seyrantepe 1 No'lu Çim Saha)
14.00 Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-Yüksekovaspor (Batur)