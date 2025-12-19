Haber Tarihi: 19 Aralık 2025 11:32 -
Güncelleme Tarihi:
19 Aralık 2025 11:32
Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün? 2025-2026
Dini gün ve geceler, vatandaşlar tarafından her yıl yakından takip ediliyor. ''Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün, Regaib kandilinin önemi nedir?'' gibi konular ise sıklıkla sorgulanıyor. İşte 2025-2026 Kandil günleri ve en yakın kandil olan Regaib kandilinin dinimizdeki önemi...
2025 ve 2026 yıllarını kapsayan dini takvim netleşirken, en yakın kandil tarihi de belli oldu. Hicri takvime göre belirlenen özel geceler, miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. Peki, Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün?
KANDİL NE ZAMAN, EN YAKIN KANDİL HANGİ GÜN?
Önemli dini gün ve geceler her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026 yıllarında da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandil geceleri, hicri takvime göre belirlendiği için miladi takvimde farklı tarihlere tekabül ediypr.Mevcut takvime göre en yakın kandil Regaib Kandilidir.Regaib Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların başlamasının ardından gelen bu mübarek gece yılın son kandili olacak.2025 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER
Üç Ayların Başlangıcı1 Ocak 2025 Çarşamba1 Receb 1446Regaib Kandili2 Ocak 2025 Perşembe2 Receb 1446Mirac Kandili26 Ocak 2025 Pazar26 Receb 1446Berat Kandili13 Şubat 2025 Perşembe14 Şaban 1446
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı1 Mart 2025 Cumartesi1 Ramazan 1446Kadir Gecesi26 Mart 2025 Çarşamba26 Ramazan 1446Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü30 Mart 2025 Pazar1 Şevval 1446Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü31 Mart 2025 Pazartesi2 Şevval 1446Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü1 Nisan 2025 Salı3 Şevval 1446Terviye Günü4 Haziran 2025 Çarşamba8 Zilhicce 1446Arefe Günü5 Haziran 2025 Perşembe9 Zilhicce 1446Kurban Bayramı 1. Günü6 Haziran 2025 Cuma10 Zilhicce 1446Kurban Bayramı 2. Günü7 Haziran 2025 Cumartesi11 Zilhicce 1446Kurban Bayramı 3. Günü8 Haziran 2025 Pazar12 Zilhicce 1446Kurban Bayramı 4. Günü9 Haziran 2025 Pazartesi13 Zilhicce 1446Hicri Yılbaşı Gecesi25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447Hicri Yılbaşı Günü26 Haziran 2025 Perşembe1 Muharrem 1447Aşûre Gecesi4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi9 / 10 Muharrem 1447Aşûre Günü5 Temmuz 2025 Cumartesi10 Muharrem 1447Mevlid Kandili3 Eylül 2025 Çarşamba11 Rebiulevvel 1447Üç Ayların Başlangıcı21 Aralık 2025 Pazar1 Receb 1447Regaib Kandili25 Aralık 2025 Perşembe5 Receb 1447
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.