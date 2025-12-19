Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün? 2025-2026

2025 ve 2026 yıllarını kapsayan dini takvim netleşirken, en yakın kandil tarihi de belli oldu. Hicri takvime göre belirlenen özel geceler, miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. Peki, Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün?

Önemli dini gün ve geceler her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026 yıllarında da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandil geceleri, hicri takvime göre belirlendiği için miladi takvimde farklı tarihlere tekabül ediypr.

Mevcut takvime göre en yakın kandil Regaib Kandilidir.

Regaib Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların başlamasının ardından gelen bu mübarek gece yılın son kandili olacak.

Üç Ayların Başlangıcı

1 Ocak 2025 Çarşamba

1 Receb 1446

Regaib Kandili

2 Ocak 2025 Perşembe

2 Receb 1446

Mirac Kandili

26 Ocak 2025 Pazar

26 Receb 1446

Berat Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe

14 Şaban 1446

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

1 Mart 2025 Cumartesi

1 Ramazan 1446

Kadir Gecesi

26 Mart 2025 Çarşamba

26 Ramazan 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

30 Mart 2025 Pazar

1 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

31 Mart 2025 Pazartesi

2 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

1 Nisan 2025 Salı

3 Şevval 1446

Terviye Günü

4 Haziran 2025 Çarşamba

8 Zilhicce 1446

Arefe Günü

5 Haziran 2025 Perşembe

9 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 1. Günü

6 Haziran 2025 Cuma

10 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 2. Günü

7 Haziran 2025 Cumartesi

11 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 3. Günü

8 Haziran 2025 Pazar

12 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 4. Günü

9 Haziran 2025 Pazartesi

13 Zilhicce 1446

Hicri Yılbaşı Gecesi

25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe

29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447

Hicri Yılbaşı Günü

26 Haziran 2025 Perşembe

1 Muharrem 1447

Aşûre Gecesi

4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi

9 / 10 Muharrem 1447

Aşûre Günü

5 Temmuz 2025 Cumartesi

10 Muharrem 1447

Mevlid Kandili

3 Eylül 2025 Çarşamba

11 Rebiulevvel 1447

Üç Ayların Başlangıcı

21 Aralık 2025 Pazar

1 Receb 1447

Regaib Kandili

25 Aralık 2025 Perşembe

5 Receb 1447