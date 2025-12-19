Haber Tarihi: 19 Aralık 2025 11:32 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 11:32

Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün? 2025-2026

Dini gün ve geceler, vatandaşlar tarafından her yıl yakından takip ediliyor. ''Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün, Regaib kandilinin önemi nedir?'' gibi konular ise sıklıkla sorgulanıyor. İşte 2025-2026 Kandil günleri ve en yakın kandil olan Regaib kandilinin dinimizdeki önemi...

Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün? 2025-2026
Abone Ol
2025 ve 2026 yıllarını kapsayan dini takvim netleşirken, en yakın kandil tarihi de belli oldu. Hicri takvime göre belirlenen özel geceler, miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. Peki, Kandil ne zaman, en yakın kandil hangi gün?
KANDİL NE ZAMAN, EN YAKIN KANDİL HANGİ GÜN?

Önemli dini gün ve geceler her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026 yıllarında da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kandil geceleri, hicri takvime göre belirlendiği için miladi takvimde farklı tarihlere tekabül ediypr.

Mevcut takvime göre en yakın kandil Regaib Kandilidir.

Regaib Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Üç ayların başlamasının ardından gelen bu mübarek gece yılın son kandili olacak.

2025 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

Üç Ayların Başlangıcı
1 Ocak 2025 Çarşamba
1 Receb 1446

Regaib Kandili
2 Ocak 2025 Perşembe
2 Receb 1446

Mirac Kandili
26 Ocak 2025 Pazar
26 Receb 1446

Berat Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe
14 Şaban 1446


Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
1 Mart 2025 Cumartesi
1 Ramazan 1446

Kadir Gecesi
26 Mart 2025 Çarşamba
26 Ramazan 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
30 Mart 2025 Pazar
1 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
31 Mart 2025 Pazartesi
2 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
1 Nisan 2025 Salı
3 Şevval 1446

Terviye Günü
4 Haziran 2025 Çarşamba
8 Zilhicce 1446

Arefe Günü
5 Haziran 2025 Perşembe
9 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 1. Günü
6 Haziran 2025 Cuma
10 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 2. Günü
7 Haziran 2025 Cumartesi
11 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 3. Günü
8 Haziran 2025 Pazar
12 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 4. Günü
9 Haziran 2025 Pazartesi
13 Zilhicce 1446

Hicri Yılbaşı Gecesi
25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447

Hicri Yılbaşı Günü
26 Haziran 2025 Perşembe
1 Muharrem 1447

Aşûre Gecesi
4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi
9 / 10 Muharrem 1447

Aşûre Günü
5 Temmuz 2025 Cumartesi
10 Muharrem 1447

Mevlid Kandili
3 Eylül 2025 Çarşamba
11 Rebiulevvel 1447

Üç Ayların Başlangıcı
21 Aralık 2025 Pazar
1 Receb 1447

Regaib Kandili
25 Aralık 2025 Perşembe
5 Receb 1447
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan ilgi: Adem Yeşilyurt Fenerbahçe Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan ilgi: Adem Yeşilyurt
Galatasaray, kupaya galibiyetle başladı Galatasaray Galatasaray, kupaya galibiyetle başladı
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Yılbaşında kar yağacak mı? 2026 kar yağacak mı? Gündem Yılbaşında kar yağacak mı? 2026 kar yağacak mı?
İşte 17. haftanın hakemleri Trendyol Süper Lig İşte 17. haftanın hakemleri
Eyüpspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trendyol Süper Lig Eyüpspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Fenerbahçe'de 5 eksik! Fenerbahçe Fenerbahçe'de 5 eksik!
Eyüpspor'da Fenerbahçe öncesi 3 isim sınırda Eyüpspor Eyüpspor'da Fenerbahçe öncesi 3 isim sınırda
Trabzonspor, Galatasaray maçında seriyi sürdürmek istiyor Futbol Trabzonspor, Galatasaray maçında seriyi sürdürmek istiyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Samsunspor, Almanya'da ilk 8 fırsatını kaçırdı!
2
Fenerbahçe'den Hollanda'da iki büyük zirve
3
Ümit Akdağ için transfer yarışı!
4
Günay Güvenç'ten Uğurcan Çakır açıklaması!
5
En-Nesyri için Suudi Arabistan'da veda zirvesi
6
Barcelona, Pau Torres'i radarına aldı!
7
Sergen Yalçın'ın elinde kimse kalmadı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.