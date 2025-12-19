Mainz, Nadiem Amiri'nin penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.pic.twitter.com/z6dYzHtPC5



48. dakikada Mainz 05 farkı 2'ye çıkardı. Js Lee'nin şutunda top ceza sahası içinde Van Drongelen'in eline çarpmasının ardından hakem Mohammad Al-Emara penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Amiri, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0



55. dakikada Amiri'nin aşırtma pasında altıpas içinde topla buluşan Js Lee'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



80. dakikada Tomasson'un ortasına Holse'nin gelişine vuruşunda kaleci Batz topu bloke etti.



Karşılaşmayı Mainz 05, 2-0 kazandı.



Stat: Mewa Arena



Hakemler: Mohammad Al-Emara, Turkka Valjakka, Mikaö Lamppu (Finlandiya)



Mainz 05: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, Js Lee (Dk. 90+1 Maloney), Sano, Nebel, Widmer (Dk. 77 Boving), Amiri (Dk. 90+1 Y Fell), Weiper (Dk. 69 Hollerbach)



Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 57 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 85 Borevkovic), Makoumbou, Ntcham (Dk. 33 Yunus Emre Çift), Holse (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 57 Tahsin Bülbül), Emre Kılınç, Mouandilmadji



Goller: Dk. 44 Widmer, Dk. 48 Amiri (penaltıdan) (Mainz 05)



Sarı kartlar: Dk. 9 Mouandilmadji , Dk. 75 Yunus Emre Çift, Dk. 84 Van Drongelen (Samsunspor)



UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Samsunspor, deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.Mainz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.Mainz 05'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikadave 48. dakikada penaltıdankaydetti.Bu sonuçla birlikte üst üste 2. mağlubiyetini alan Samsunspor 10 puanda kaldı ve 12. sırada konumlanarak adını ilk 8'e yazdırma fırsatını kaçırdı. Temsilcimiz, son 16 turu için play-off oynayacak.4. galibiyetini alan Mainz 05 ise 13 puana yükseldi ve lig aşamasını 6. sırada tamamladı.Kırmızı-Beyazlılar, çekilecek kura sonucu Kuzey Makedonya ekibi Shkendija veya Finlandiya ekibi Kuopion ile eşleşecek.Samsunspor, son 16 turuna kaldığı takdirde Rayo Vallecano veya Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Karadeniz ekibi kuraya seri başı olarak katılacak ve rövanş maçını sahasında oynayacak.Mücadelenin 24. dakikasında Mainz 05'in kullandığı köşe vuruşundan sonra kontraatağa kalkan Samsunspor'da sol kanattan süratle ilerleyen Anthony Musaba, rakip yarı alanın ortalarını geçtikten sonra sağ ayağının dışıyla ceza sahasına doğru topu gönderdi. Ceza sahası içinde olan Emre Kılınç, sağ ayağıyla topun gelişine vuruşunu yaptı ancak kaleci Daniel Batz, yaptığı kurtarışla Emre'ye gol şansı tanımadı. Kaleci Batz'ın yaptığı kurtarışın ardından ceza sahası ön çizgisine doğru seken topu önünde bulan Carlo Holse, tek vuruşunu yaparak kaleyi düşündü. Kaleciyi geçen top, kale sahası içerisinde bulunan Emre'ye çarpıp geri geldi. Pozisyonun tamamlanmasıyla birlikte yardımcı hakem, Emre'ye çarpan top için ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.Karşılaşmanın 44. dakikasında Mainz öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Jae-Sung'un pasıyla sol kanatta savunma arkasına sarkan Silvan Widmer, ceza sahasına girerek sol çaprazdan sağ ayağının ucuyla yaptığı vuruşta topu sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Mainz bir penaltı kazandı. Amiri'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önüne inen top, kafalardan sekti. Pozisyonun devamında çizgi üzerinde topa hamle yapan Jae-Sung'un içeri çevirdiği top, savunmada Van Drongelen'in eline çarptı. Hakem pozisyonu VAR odasında inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.48. dakikada penaltıda topun başına geçen Amiri, sağ ayağıyla yerden sert bir vuruş yaparak topu sol alt köşeye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynanan RAMS Başakşehir maçına göre kadroda birisi zorunlu 2 değişiklik yaptı.Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynadıkları RAMS Başakşehir müsabakasına göre UEFA'ya bildirilen listede isimi yer almayan Cherif Ndiaye ile Soner Gönül'ün yerine Mouandilmadji ve Logi Tomasson'a ilk 11'de şans verdi.Samsunspor, Mainz 05 maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji ile başladı.Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Berovkovic, Soner Gönül ve Yunus Emre Çift görev bekledi.Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Mainz 05 karşısında forma giyemedi.UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroya yazılmadı.Konferans Ligi'nin son haftasındaki Mainz 05 ile Samsunspor arasındaki müsabakaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen gurbetçiler, tribünde yer aldı.Alman kulübü, Samsunspor'a taraftarının maça yoğun ilgisi nedeniyle ekstra bilet temin etti.Mainz kentindeki meydanda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, burada sloganlar atarak stadyuma geçti.Stadyumun tamamını dolduran Mainz 05 taraftarları ise takımlarına koreografi yaparak destek oldu.Samsunspor, Alman ekipleri ile bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi.Kırmızı-beyazlı takım, bu müsabakalarda 3 kez mağlup olurken yediği 9 gole karşılık tek gol atabildi.İlk kez 1996 yılında katıldığı Intertoto Kupası'nda Hamburg ile karşılaşan Samsunspor, deplasmanda maçı 3-1 kaybetti.Kırmızı-beyazlılar, 1997 yılında tekrar katıldığı Intertoto Kupası'nın yarı finalinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Samsun temsilcisi rakibine her iki maçta da 3-0 yenildi.Karadeniz temsilcisi, Alman takımları ile 4. randevusunda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.7. dakikada Zeki Yavru'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta gitti.11. dakikada Samsunspor'un ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Amiri'nin sert vuruşunda Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.14. dakikada Mainz 05'in ceza sahası dışından kazandığı serbest atışı Amiri kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda ağlara yönelen topu son anda kaleci Okan Kocuk parmakları ile kornere çeldi.24. dakikada Musaba'nın pasında ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda top kaleci Batz'dan döndü. Meşin yuvarlak Holse'nin önünde kaldı. Danimarkalı futbolcunun boş ağlara göndermek istediği top Emre Kılınç'a çarparak oyun alanına geri döndü.30. dakikada ceza sahasında topla buluşan Amiri'nin sert şutunda defanstan sekerek direk kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden kornere tokatladı.Karşılaşmanın ilk yarısı Mainz 05'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.