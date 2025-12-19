Galatasaray için Leo Pereira iddiası

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da önemli bir isim gündeme geldi.
Brezilya basınında çıkan haberlerde, sarı-kırmızılıların, Flamengo'da oynayan Leo Pereira'yı transfer listesine yazdığı belirtildi.
Aralık 2027'ye kadar Brezilya ekibiyle kontratı olan 29 yaındaki stoperin Avrupa'dan gelecek bir teklife hazır olduğu öne sürüldü. Pereira, Flamengo'da bu sezon 60 maça çıktı.
Flamengo forması giyen Leo Pereira'nın, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
