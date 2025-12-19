19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Galatasaray için Leo Pereira iddiası

Galatasaray'ın, Flamengo forması giyen savunma oyuncusu Leo Pereira ile ilgilendiği yazıldı. İşte ayrıntılar...

19 Aralık 2025 09:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için Leo Pereira iddiası
Stoper hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da önemli bir isim gündeme geldi.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, sarı-kırmızılıların, Flamengo'da oynayan Leo Pereira'yı transfer listesine yazdığı belirtildi.

Aralık 2027'ye kadar Brezilya ekibiyle kontratı olan 29 yaındaki stoperin Avrupa'dan gelecek bir teklife hazır olduğu öne sürüldü. Pereira, Flamengo'da bu sezon 60 maça çıktı.

Flamengo forması giyen Leo Pereira'nın, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
