19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Ümit Akdağ için transfer yarışı!

Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ, Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

19 Aralık 2025 09:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ümit Akdağ için transfer yarışı!
Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ, transferde Galatasaray ve Trabzonspor'u karşı karşıya getirdi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR

Trabzonspor stoper, sol kanat ve bek bölgesine kesin olarak takviye yapmayı planlıyor. En az iki yabancı ve bir yerli oyuncu transfer etmek isteyen bordo-mavili takımın listesinde Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın da yer aldığı öğrenildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Ümit Akdağ, savunma alternatifini arttırmak isteyen Galatasaray'ın da transfer listesindeki adaylarından biri olarak gösteriliyor.


Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan ve Romanya Milli Takımı'nın altyapı kategorilerinde forma giyen 23 yaşındaki stoper bu sezon Alanyaspor'da 17 maça çıktı, 1 gol-2 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
