Ümit Akdağ için transfer yarışı!

Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ, transferde Galatasaray ve Trabzonspor'u karşı karşıya getirdi.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR
Trabzonspor stoper, sol kanat ve bek bölgesine kesin olarak takviye yapmayı planlıyor. En az iki yabancı ve bir yerli oyuncu transfer etmek isteyen bordo-mavili takımın listesinde Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın da yer aldığı öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Ümit Akdağ, savunma alternatifini arttırmak isteyen Galatasaray'ın da transfer listesindeki adaylarından biri olarak gösteriliyor.
Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan ve Romanya Milli Takımı'nın altyapı kategorilerinde forma giyen 23 yaşındaki stoper bu sezon Alanyaspor'da 17 maça çıktı, 1 gol-2 asistlik katkı sağladı.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR
Trabzonspor stoper, sol kanat ve bek bölgesine kesin olarak takviye yapmayı planlıyor. En az iki yabancı ve bir yerli oyuncu transfer etmek isteyen bordo-mavili takımın listesinde Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın da yer aldığı öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Ümit Akdağ, savunma alternatifini arttırmak isteyen Galatasaray'ın da transfer listesindeki adaylarından biri olarak gösteriliyor.
Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan ve Romanya Milli Takımı'nın altyapı kategorilerinde forma giyen 23 yaşındaki stoper bu sezon Alanyaspor'da 17 maça çıktı, 1 gol-2 asistlik katkı sağladı.