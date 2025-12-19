19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Politano: "Lukaku, büyük kazanç"

Napoli forması giyen Matteo Politano, Milan maçında bu sezon ilk kez kadroda yer alan Romelu Lukaku için, "Geri dönmesi bizim için büyük bir kazanç." dedi.

calendar 19 Aralık 2025 16:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Politano: 'Lukaku, büyük kazanç'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Napoli'de yaz aylarında sakatlanan ve bu sezon şu ana kadar sahaya çıkamayan Romelu Lukaku, İtalya Süper Kupa'daki Milan maçıyla birlikte geri döndü.

Milan maçında kadroda yer alan Belçikalı futbolcu, maçta ise süre almadı.

Napoli forması giyen Matteo Politano, Milan galibiyetinin ardından Romelu Lukaku'nun takım için önemini vurguladı.

TAKIM ARKADAŞINDAN MESAJ


İtalyan futbolcu, Lukaku'nun takıma geri dönüşünün kendileri için bir kazanç olduğunu söyledi.

Politano, "Bizim için hem oyuncu hem de insan olarak büyük bir kazanç. Çok deneyimli bir oyuncu ve herkese, özellikle de yeni oyunculara çok yardımcı oluyor. Lukaku'yu yeniden aramızda görmekten mutluyuz." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
