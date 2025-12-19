Politano: 'Lukaku, büyük kazanç'

Napoli'de yaz aylarında sakatlanan ve bu sezon şu ana kadar sahaya çıkamayan Romelu Lukaku, İtalya Süper Kupa'daki Milan maçıyla birlikte geri döndü.
Milan maçında kadroda yer alan Belçikalı futbolcu, maçta ise süre almadı.
Napoli forması giyen Matteo Politano, Milan galibiyetinin ardından Romelu Lukaku'nun takım için önemini vurguladı.
TAKIM ARKADAŞINDAN MESAJ
İtalyan futbolcu, Lukaku'nun takıma geri dönüşünün kendileri için bir kazanç olduğunu söyledi.
Politano, "Bizim için hem oyuncu hem de insan olarak büyük bir kazanç. Çok deneyimli bir oyuncu ve herkese, özellikle de yeni oyunculara çok yardımcı oluyor. Lukaku'yu yeniden aramızda görmekten mutluyuz." sözlerini sarf etti.
