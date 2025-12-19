19 Aralık
Anlaşma tamam, Endrick, Lyon yolunda!

Lyon, Endrick'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Real Madrid ile anlaşma sağladı.

Anlaşma tamam, Endrick, Lyon yolunda!
Real Madrid'in genç yıldızı Endrick, Fransa yolcusu olmaya hazırlanıyor.

İki ay önce gündeme gelen Olympique Lyon iddiasının kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Taraflar arasında yapılan görüşmelerde sona gelinirken, Endrick'in sezon sonuna kadar Lyon'a kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Yapılacak sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmayacak ve genç futbolcu Haziran ayına kadar Fransız ekibinin formasını giyecek.

Real Madrid ve Olympique Lyon'un, kiralık transferin son detaylarını netleştirdiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesinin beklendiği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
