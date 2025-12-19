19 Aralık
Kocaelispor, sahasında serisini sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

19 Aralık 2025
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kocaelispor, 2-1'lik skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri dakika 24'te Hrvoje Smolcic ile 37. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.



Antalyaspor'un tek golünü ise 32. dakikada Lautaro Giannetti attı.

Kocaelispor, sahasında 5 maç sonra gol gördü.

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Antalyaspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Bu galibiyetin ardından Kocaelispor puanını 23'e çıkarırken, Antalyaspor 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Kocaelispor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Kocaelispor öne geçti. Churlinov'un sol köşeden kullandığı korner atışında kaleci Abdullah Yiğiter topu elinden kaçırdı. Smolcic önüne düşen meşin yuvarlağı tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada Hesap.com Antalyaspor beraberliği yakaladı. Ramzi Safuri'nin sağ kenar çizgisine yakın bir noktadan ortasına hareketlenen Giannetti, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1.

37. dakikada ev sahibi takım tekrar öne geçti. Keita'nın ara pasında altıpas içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1.


60. dakikada Agyei'nin sağ korner çizgisine yakın bir noktadan ortasında, altıpas içinde yükselen Churlinov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ direğine çarparak oyuna döndü.

Diğer yandan, Kocaelispor Başkanı Recep Durul karşılaşma öncesi Hesap.com Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'e çiçek takdim etti. İkili daha sonra tribünleri gezerek taraftarları selamladı.

Maraton tribününde İstanbul Çekmeköy'de bir adrese 8 Aralık'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın büyük bir posteri açıldı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kısal, Onur Gülter 

Kocaelispor: Jovanovic, Balogh, Smolcic, Agyei (Dk. 86 Can Keleş), Keita, Haidara, Churlinov (Dk. 73 Rivas), Linetty, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Dk. 86 Samet Yalçın), Petkovic (Dk. 90+1 Serdar Dursun)

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Saric, Bünyamin Balcı, Soner Dikmen (Dk. 75 Ceesay), Safuri (Dk. 65 Abdülkadir Ömür), Paal, Ballet (Dk. 75 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 84 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Boli

Goller: Dk. 24 Smolcic, Dk. 37 Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Dk. 32 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Petkovic, Dk. 59 Furkan Gedik, Dk. 79 Rivas, DK. 84 Haidara (Kocaelispor), Dk. 46 Veysel Sarı, Dk. 55 Safuri, Dk. 58 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
