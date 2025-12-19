Arf Bio hangi bankalarda var? Halka arzın talep toplama tarihleri belli oldu mu?

Halka arz takviminde yeni yer alan Arf Bio halka arzının talep toplama ve katılım endeksine uygunluk durumu henüz açıklanmazken fiyatı belli oldu. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arzı, 19,50 TL'den satışa sunulacak.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satın alınabilecek olan Arf Bio halka arzının fiyatı 19,50 TL olurken hisse kodu henüz duyurulmadı. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hissenin talep toplama tarihlerinin duyurulacağı tarih bekleniyor.