Haber Tarihi: 19 Aralık 2025 15:36 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 15:36

Arf Bio hangi bankalarda var? Halka arzın talep toplama tarihleri belli oldu mu?

Arf Bio halka arzının duyurulmasının ardından hangi bankalarda var araştırıldı. Yıldız Pazar'da 19,50 TL'den satışa çıkacak olan hissenin başvurusu Sermaye Piyasa Kurulu tarafından onaylandı. Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren haber geldi. Arf Bio hissesini satın alacak olanlar aracı kurumları incelemeye başladı.

Halka arz takviminde yeni yer alan Arf Bio halka arzının talep toplama ve katılım endeksine uygunluk durumu henüz açıklanmazken fiyatı belli oldu. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arzı, 19,50 TL'den satışa sunulacak.
ARF BİO HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satın alınabilecek olan Arf Bio halka arzının fiyatı 19,50 TL olurken hisse kodu henüz duyurulmadı. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hissenin talep toplama tarihlerinin duyurulacağı tarih bekleniyor.
