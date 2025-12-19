19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Barcelona'da Ter Stegen ayrılığı düşünmüyor

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon yalnızca bir maçta forma giyen Marc-Andre ter Stegen, Barcelona'nın kiralama planlarına rağmen ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

calendar 19 Aralık 2025 18:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın deneyimli kalecisi Marc-Andre ter Stegen, bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve sınırlı forma şansına rağmen ocak ayında kulüp değiştirmeyi düşünmüyor. Alman file bekçisi, takımda kalmaya ve ikinci kaleci rolünü kabullenmeye hazır.
 
33 yaşındaki ter Stegen, mevcut sezonda sakatlığı nedeniyle yalnızca bir karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli kaleci, salı günü İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportivo Guadalajara'ya karşı oynanan ve Barcelona'nın 2-0 kazandığı maçta sahaya çıktı.
 
Barcelona cephesi ise kalede Joan Garcia'ya güveniyor. Kulübün, kış transfer döneminde ter Stegen'i maaşının bir bölümünü üstlenerek başka bir takıma kiralamaya hazır olduğu ifade ediliyor. Ancak Marca'nın haberine göre Alman kaleci, ayrılık yerine Barcelona'da kalmayı tercih ediyor.
 
Öte yandan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın da, 2026 Dünya Kupası öncesinde ter Stegen'in yalnızca İspanya Kral Kupası maçlarında forma giymesini sorun etmeyeceği belirtiliyor.
 
Marc-Andre ter Stegen'in Barcelona ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
