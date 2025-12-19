AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2025 listesi

AGS öğretmen atamaları için bu yıl 10 bin kontenjan ayrıldı. TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'na yeni dönemde ayrılan bütçe belirlendi. Bütçe öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile temaslar sürdürülürken atamalarda kontenjanların artırılması gündeme geldi. 24 Kasım'da tamamlanan atamalarda en fazla alım sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi öğretmenliği, ingilizce öğretmenliği, türkçe öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve rehber öğretmenlik branşlarına ayrılmıştı. Peki MEB AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? İşte, atamalarla ilgili yapılan açıklama…

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na bu yıl 400 bin üzerinde başvuru geldi. İlk kez öğretmen atamalarında AGS puanı kullanılacak.

Kontenjan artırılması gündemdeyken branş dağılımı henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı branş dağılımı çalışmasını tamamladıktan sonra listeyi yayımlayacak.

Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı yaptığı yeni açıklamada çalışmaların sürdüğünü ifade ederek hangi branştan kaç öğretmen alımı olacağının kısa süre içerisinde belli olacağını söyledi.

Yüksek kontenjan ayrılan branşlar için farklı şehirlerde eğitim açılması bekleniyor. Öğretmen atamalarında branş dağılımı listesinin en geç Aralık ayının son haftası duyurulması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl öğretmen atamalarındaki branş dağılımını, ihtiyaca göre şekillendiriyor. Son yapılan atamalarda 4.378 sınıf öğretmeni, 3087 özel eğitim öğretmeni ve 1802 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen ataması gerçekleşti.

AGS ile yapılacak atamalarda ise daha önceki yıllarda olduğu gibi İngilizce Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Rehber Öğretmenlik branşlarına ağırlık verilmesi öngörülüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından Bakanlıkların yeni yıl bütçeleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı için bütçesi 1 trilyon 943 milyar 965 milyon 746 bin lira oldu.