Üç aylar ne zaman başlıyor? 2025 Recep Şaban Ramazan (Üç Aylar) başlangıç tarihi

Üç aylar 2025 başlangıcı ne zaman? Yeni Hicri yılın üçüncü tarihi olan Rebiülevvel Ayı'nın başlamasıyla birlikte üç aylar yani Receb Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihi merak edilip araştırılıyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle başlangıç tarihi 10 - 11 gün daha erkene denk geliyor. Bununla birlikte üç aylar Recep ayı ile başladığı için Recep ayı başlangıç tarihi aynı zamanda üç ayların da başlangıcı oluyor. Bu nedenle geçtiğimiz Hicri yılda 1 Ocak'ta başlangıcı üç aylar yeni Hicri yılda 2025 yılı bitmeden yeniden idrak edilecek. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? İşte sorgulanan sorunun cevabı...

Üç aylar Recep ayının gelişiyle başlıyor. Buna göre bir önceki Hicri yılda 1 Ocak 2025 günü başlayan Receb ayı yeni Hicri Yılda 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.

Ramazan ayı ise 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 19 Mart Perşembe günü sona erecek.