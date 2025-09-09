-
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2025 Recep Şaban Ramazan (Üç Aylar) başlangıç tarihi
Haber Tarihi: 09 Eylül 2025 13:33 -
Güncelleme Tarihi:
09 Eylül 2025 13:33
Üç aylar başlangıcı, 2025 yılına kısa bir zaman kala tüm İslam camiası tarafından merakla araştırılıyor. Müslüman alemi için kutsal aylar arasında yer alan ve Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, üç ayların başlayacağı ve biteceği tarihler duyuruldu. Peki, 2025 üç aylar ne zaman, Recep ayı hangi ayda başlıyor?
Üç aylar 2025 başlangıcı ne zaman? Yeni Hicri yılın üçüncü tarihi olan Rebiülevvel Ayı'nın başlamasıyla birlikte üç aylar yani Receb Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihi merak edilip araştırılıyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle başlangıç tarihi 10 - 11 gün daha erkene denk geliyor. Bununla birlikte üç aylar Recep ayı ile başladığı için Recep ayı başlangıç tarihi aynı zamanda üç ayların da başlangıcı oluyor. Bu nedenle geçtiğimiz Hicri yılda 1 Ocak'ta başlangıcı üç aylar yeni Hicri yılda 2025 yılı bitmeden yeniden idrak edilecek. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? İşte sorgulanan sorunun cevabı...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üç aylar Recep ayının gelişiyle başlıyor. Buna göre bir önceki Hicri yılda 1 Ocak 2025 günü başlayan Receb ayı yeni Hicri Yılda 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı ise 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 19 Mart Perşembe günü sona erecek.
