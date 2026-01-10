Fenerbahçe'de Nene, Galatasaray maçının kadrosuna alındı!

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, Mali'nin Afrika Kupası'na veda etmesi sonrası özel uçak organize ederek Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi.
23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alındı.
BU SEZON NENE
Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 3 gol - 7 asistlik katkı sağladı.
