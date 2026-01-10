Derbinin oyuncusu Matteo Guendouzi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilerdeki ilk maçına damga vurdu.
Fransız futbolcu, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finaline ilk 11'de başladı.
Guendouzi, 28. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atmayı başardı.
90 dakika sahada kalan başarılı orta saha oyuncusu, Galatasaray - Fenerbahçe finalinin oyuncusu seçildi.
