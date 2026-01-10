Sakaryaspor ile Bandırmaspor yenişemedi!

Trendyol 1.Lig'in 20. hafta maçında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Sakaryaspor'un golünü 61.dakikada Lukasz Zwolinski kaydetti. Bandırmaspor'a beraberliği getiren golü ise Dieumerci N'Dongala attı.
Bu sonucun ardında Bandırmaspor, 27 puana yükseldi. Sakaryaspor, 23 puana ulaştı.
1. Lig'in bir sonraki maçında Bandırmaspor, Pendikspor'u konuk edecek. Sakaryaspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek.
