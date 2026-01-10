10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
13:30
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Rafa Silva transferinde son nokta: Beşiktaş, şartlarını sundu

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Benfica ile yürütülen transfer görüşmelerinde kritik bir aşamaya gelindi. İşte detaylar..

calendar 10 Ocak 2026 12:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rafa Silva transferinde son nokta: Beşiktaş, şartlarını sundu
Beşiktaş'ta adeta yılan hikayesine dönen Rafa Silva transferinde yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Siyah-beyazlı kulüp ile Portekiz temsilcisi Benfica arasında yapılan görüşmelerde rakamlar yeniden masaya yatırıldı.

Benfica, daha önce Beşiktaş'a sunduğu 3 milyon euroluk teklifini 5 milyon euroya yükseltti. Görüşmelerde Rafa Silva cephesi de aktif rol alırken, Portekizli oyuncu bu bedelin yanı sıra kulüpten olan tüm alacaklarının ödenmesini talep etti.


Bu gelişmeler üzerine Beşiktaş yönetimi net bir duruş sergiledi. Siyah-beyazlılar, başlangıçta belirlediği 15 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime giderek beklentisini 10 milyon euro seviyesine çekti. Ayrıca futbolcunun ileriye dönük alacaklarından feragat etmesi şartı da masaya konuldu.

Beşiktaş, belirlenen bu şartların dışında herhangi bir teklifin kabul edilmeyeceğini Benfica'ya ileterek transfer görüşmelerini sonlandırdı.

SÜPER LİG DETAYI

Öte yandan Benfica ile yapılacak olası bir sözleşmede çok önemli bir maddenin yer alacağı öğrenildi. Eğer Portekizli oyuncuya Süper Lig ekiplerinden teklif gelirse kabul edilmeyecek. Bu maddenin süresinin en az iki yıllık olması bekleniyor. Rafa Silva'nın da artık yurtdışına transfer olmak istemediği ve kariyerini Portekiz'de bitirmekte kararlı olduğu öğrenildi.  

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
