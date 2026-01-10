Rafa Silva transferinde son nokta: Beşiktaş, şartlarını sundu

Beşiktaş'ta adeta yılan hikayesine dönen Rafa Silva transferinde yeni detaylar gün yüzüne çıktı.
Siyah-beyazlı kulüp ile Portekiz temsilcisi Benfica arasında yapılan görüşmelerde rakamlar yeniden masaya yatırıldı.
Benfica, daha önce Beşiktaş'a sunduğu 3 milyon euroluk teklifini 5 milyon euroya yükseltti. Görüşmelerde Rafa Silva cephesi de aktif rol alırken, Portekizli oyuncu bu bedelin yanı sıra kulüpten olan tüm alacaklarının ödenmesini talep etti.
Bu gelişmeler üzerine Beşiktaş yönetimi net bir duruş sergiledi. Siyah-beyazlılar, başlangıçta belirlediği 15 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime giderek beklentisini 10 milyon euro seviyesine çekti. Ayrıca futbolcunun ileriye dönük alacaklarından feragat etmesi şartı da masaya konuldu.
Beşiktaş, belirlenen bu şartların dışında herhangi bir teklifin kabul edilmeyeceğini Benfica'ya ileterek transfer görüşmelerini sonlandırdı.
SÜPER LİG DETAYI
Öte yandan Benfica ile yapılacak olası bir sözleşmede çok önemli bir maddenin yer alacağı öğrenildi. Eğer Portekizli oyuncuya Süper Lig ekiplerinden teklif gelirse kabul edilmeyecek. Bu maddenin süresinin en az iki yıllık olması bekleniyor. Rafa Silva'nın da artık yurtdışına transfer olmak istemediği ve kariyerini Portekiz'de bitirmekte kararlı olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulüp ile Portekiz temsilcisi Benfica arasında yapılan görüşmelerde rakamlar yeniden masaya yatırıldı.
Benfica, daha önce Beşiktaş'a sunduğu 3 milyon euroluk teklifini 5 milyon euroya yükseltti. Görüşmelerde Rafa Silva cephesi de aktif rol alırken, Portekizli oyuncu bu bedelin yanı sıra kulüpten olan tüm alacaklarının ödenmesini talep etti.
Bu gelişmeler üzerine Beşiktaş yönetimi net bir duruş sergiledi. Siyah-beyazlılar, başlangıçta belirlediği 15 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime giderek beklentisini 10 milyon euro seviyesine çekti. Ayrıca futbolcunun ileriye dönük alacaklarından feragat etmesi şartı da masaya konuldu.
Beşiktaş, belirlenen bu şartların dışında herhangi bir teklifin kabul edilmeyeceğini Benfica'ya ileterek transfer görüşmelerini sonlandırdı.
SÜPER LİG DETAYI
Öte yandan Benfica ile yapılacak olası bir sözleşmede çok önemli bir maddenin yer alacağı öğrenildi. Eğer Portekizli oyuncuya Süper Lig ekiplerinden teklif gelirse kabul edilmeyecek. Bu maddenin süresinin en az iki yıllık olması bekleniyor. Rafa Silva'nın da artık yurtdışına transfer olmak istemediği ve kariyerini Portekiz'de bitirmekte kararlı olduğu öğrenildi.