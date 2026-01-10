Çağlar Söyüncü: 'Kupayı almak istiyoruz'

Kupayı almak istediklerini söyleyen Söyüncü, "Böyle büyük finaller her futbolcuya nasip olmuyor. Bunun bilincindeyiz. Fenerbahçe taraftarına güzel bir hediye vermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi Samandıra'da güzel bir ortam var, her şey mükemmel. Güzel bir oyunla kupayı almak istiyoruz." dedi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray, kozlarını paylaşacak.Dev derbi öncesi Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.