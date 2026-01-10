Galatasaray'ın derbide golü iptal oldu!

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün golü iptal edildi.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Guendouzi'nin kaleci Ederson'a pası kısa kaldı ve Yunus Akgün araya girmek istedi.
Ederson'un uzaklaştırmak istediği top Yunus'tan sekti ve onun önünde kaldı. Yunus, topu ağlara gönderdi.
Hakem Halil Umut Meler, topun Yunus'un eline çarptığını işaret etti ve golü iptal etti.
