Fenerbahçe'nin derbi ilk 11'den Guendouzi sürprizi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa finalindeki Galatasaray derbisinde kadrosunda sürprize imza attı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Galatasaray derbisine ilk 11'de başlıyor.
Sarı-lacivertlilerde bir diğer yeni transfer Antony Musaba da derbinin ilk 11'inde yer alıyor.
Fenerbahçe'nin derbi ilk 11'i:
