Göztepe'den kaleye takviye: Mehmet Şamil Öztürk

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki kaleci Mehmet Şamil Öztürk ile 2 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmet Şamil Öztürk, kendisini 2 yıl kulüp opsiyonlu 2,5+2 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Şamil'e bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.



Genç kaleci, en son Zecorner Kayserispor forması giymişti.



