Arda Güler'in El Clasico sonrası büyük öfkesi

Arda Güler'in 3-2 kaybettikleri El Clasico'nun son düdüğüyle birlikte yaptığı hareket ve devamında yaşadıkları gündem oldu.

12 Ocak 2026 08:06
Haber: Sporx.com
Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup oldu.

Suudi Arabistan'da Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 68. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcu maçın son düdüğüyle birlikte çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Arda Güler maçın bitmesiyle birlikte saha kenarında duran şişeye tekme atmak istedi. Şişeye tekmeyi sallayan Arda'nın ayağı kaydı ve sırtüstü yere düştü.


Hızla yerden kalkan milli futbolcu eliyle yere vurup soyunma odasına gitti.

Arda Güler'in o anları taraftar kamerasına yansıdı. Yıldız futbolcu sosyal medyada dünya gündemine girerken, İspanyol basınında da manşetlere taşındı.

