11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
3-2

Laporta: "Muhteşem oynayan bir takımımız var"

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Barcelona'da Başkan Joan Laporta konuştu.

calendar 12 Ocak 2026 01:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Laporta: 'Muhteşem oynayan bir takımımız var'
İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Barcelona'da Başkan Joan Laport, maç sonrası konuştu.
 
İşte Laporta'nın açıklamaları:
 
"Muhteşem futbol oynayan bir takımımız var, harika bir final oldu. Hansi Flick ve ekibi harika bir iş çıkarıyorlar, bu büyük başarının mimarları onlar. Geçen sezonu ve biraz daha fazlası başarıyı yaşamak isteriz.
 
Barça-Madrid finali... Biz daha iyi durumda olsak da, finalde favori yoktur. Pes etmedik, beraberlik olduğundan üstesinden geldik, gerginlik yaşadık ama bunlar finalin doğasında var. Finalin senaryosu hoşuma gitti, çok çekişmeli ve çok ilginçti.
 
Raphinha iki gol attı, bir tane daha atabilirdi. Maçın yoğunluğunu, ritmini belirlei. Ama bu bir takım oyunu, bir oyuncuyu öne çıkarmıyoruz çünkü çok uyumlu bir takımız, takım ruhuyla oynuyoruz, çok çalışıyoruz. 
 
Florentino Perez beni tebrik etti, maçın sonunda. Maçın başında selamlaştık ve sonunda beni tebrik etti, Real Madrid kazansaydı ben de aynısını yapardım."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
