Süper Kupa'da El Clasico: Barcelona - Real Madrid

İspanya Süper Kupası sahibini buluyor.Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak El Clasico, saat 22.00'de başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak."El Clasico farklı bir maç. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli olan bu maçı oynamak ve biz de buna odaklandık.""Bu maçın sezonun geri kalanı için gerçekten etkili olacağını düşünüyorum. Çok önemli olacak!"Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo Garcia.