11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
13:30
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
13:30
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Süper Kupa'da El Clasico: Barcelona - Real Madrid

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya gelecek.

calendar 11 Ocak 2026 10:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Kupa'da El Clasico: Barcelona - Real Madrid
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



El Clasico zamanı: Barcelona - Real Madrid! İspanya Süper Kupası sahibini buluyor.

Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak El Clasico, saat 22.00'de başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.

NE DEDİLER?


Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: "El Clasico farklı bir maç. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli olan bu maçı oynamak ve biz de buna odaklandık."

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso: "Bu maçın sezonun geri kalanı için gerçekten etkili olacağını düşünüyorum. Çok önemli olacak!"



MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.



Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo Garcia.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
