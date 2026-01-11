Süper Kupa'da El Clasico: Barcelona - Real Madrid

El Clasico zamanı: Barcelona - Real Madrid! İspanya Süper Kupası sahibini buluyor.
Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak El Clasico, saat 22.00'de başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.
NE DEDİLER?
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: "El Clasico farklı bir maç. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli olan bu maçı oynamak ve biz de buna odaklandık."
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso: "Bu maçın sezonun geri kalanı için gerçekten etkili olacağını düşünüyorum. Çok önemli olacak!"
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo Garcia.
Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak El Clasico, saat 22.00'de başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.
NE DEDİLER?
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: "El Clasico farklı bir maç. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli olan bu maçı oynamak ve biz de buna odaklandık."
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso: "Bu maçın sezonun geri kalanı için gerçekten etkili olacağını düşünüyorum. Çok önemli olacak!"
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo Garcia.