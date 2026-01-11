11 Ocak
Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yenip şampiyon oldu!

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet , Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

calendar 11 Ocak 2026 15:51 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 18:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı, final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.

Derbi karşılaşmasında rakibini 86-66 mağlup eden Fenerbahçe Opet, kupayı müzesine götürdü.


Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Donuk, Hüseyin Beşok, Yılmaz Argüden, Gülşah Akkaya, Ali Türkmen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri Ufuk Şansal, Erdem Sezer, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Kulübü Başkanı Veli Deveciler de izledi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 3, Meesseman 17, Rupert 16, McBride 15, Williams 6, McCowan 11, Allemand 8, Alperi Onar 3, Tuana Vural, Meltem Avcı Yılmaz

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Williams 15, Oblak 13, Ayşe Cora Yamaner 11, Elif Bayram 2, Gökşen Fitik 6, Juhasz 5, Kuier 10, Sude Yılmaz, Derin Erdoğan, Zeynep Şevval Gül

1. Periyot: 21-16

Devre: 47-35

3. Periyot: 63-55

