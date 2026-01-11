Fenerbahçe'de kupa sonrası sakatlık: Levent Mercan

Fenerbahçe'ye Galatasaray'a karşı kazanılan kupa zaferinin ardından sakatlık şoku yaşandı.
Arka adalesinde yırtık tespit edilen Levent Mercan'ın 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Domenico Tedesco'nun Levent ve Archie Brown'un yokluğunda Jayden Oosterwolde'yi sol bekte oynatacağı, sol stoperde ise Çağlar Söyüncü ve Yiğit Efe Demir arasında tercih yapacağı belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."