11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0DA
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
1-120'
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-174'
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Fenerbahçe'de kupa sonrası sakatlık: Levent Mercan

Galatasaray'a karşı kazanılan kupa zaferinin ardından Fenerbahçe'de Levent Mercan'dan kötü haber geldi.

calendar 11 Ocak 2026 18:39 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 18:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kupa sonrası sakatlık: Levent Mercan
Fenerbahçe'ye Galatasaray'a karşı kazanılan kupa zaferinin ardından sakatlık şoku yaşandı.
 
Arka adalesinde yırtık tespit edilen Levent Mercan'ın 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
 
Domenico Tedesco'nun Levent ve Archie Brown'un yokluğunda Jayden Oosterwolde'yi sol bekte oynatacağı, sol stoperde ise Çağlar Söyüncü ve Yiğit Efe Demir arasında tercih yapacağı belirtildi.
 
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
 
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
