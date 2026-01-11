11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
13:30
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
13:30
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
16:00
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
17:30
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
16:00
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Mönchengladbach'tan Can Armando Güner için flaş iddia!

Galatasaray, 18 yaşına giren Can Armando Güner'i İstanbul'a getirirken Borussia Mönchengladbach cephesi kendilerine resmi bir teklif ulaşmadığını açıkladı.

calendar 11 Ocak 2026 11:46
Mönchengladbach'tan Can Armando Güner için flaş iddia!
Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, Galatasaray'ın anlaşmaya vararak İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

CAN ARMANDO İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında önemli bir yatırım olarak gördüğü Can Armando Güner, 7 Ocak'ta 18 yaşını doldurmasının ardından cuma günü İstanbul'a geldi.


"HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIK

Borussia Mönchengladbach U19 Takımı forması giyen genç futbolcunun Galatasaray için Türkiye'ye gelmesi Almanya'da yankı uyandırdı. Kulübün Sportif Direktörü Rouven Schröder, babası Türk, annesi Arjantin kökenli Alman vatandaşı olan oyuncuyla ilgili olarak, "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"O BİR SÜPER YETENEK DEĞİL"

Ayrıca Güner'in rolünü de değerlendiren Schröder, "O bir süper yetenek değil, bizde çok sayıda bulunan yeteneklerden biri." dedi.

İZİN İDDİASI GÜNDEMDE

Alman basınından Rheinische Post'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki hücum oyuncusu hastalık izni alarak U19 takımıyla antrenmanlara katılmadı. Bu durumun Borussia Mönchengladbach yönetiminde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENECEK

Galatasaray, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için 7 Ocak'ta reşit olmasını bekledi. Türk statüsünde forma giyecek olan Can Armando Güner için Borussia Mönchengladbach'a 200 ila 250 bin euro arasında yetiştirme ücreti ödenmesi bekleniyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
