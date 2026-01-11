11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0DA
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
1-120'
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-174'
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Ajax, depasmanda 5 gollü maçı kazandı

Hollanda Ligi 18. haftasında Ajax, Telstar'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

calendar 11 Ocak 2026 18:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ajax, depasmanda 5 gollü maçı kazandı




Hollanda Ligi 18. hafta maçında Ajax deplasmanda Telstar ile karşılaştı.
 
BUKO Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-2 kazandı.
 
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Oscar Gloukh, 14. dakikada Mika Godts ve 72. dakikada Youri Baas kaydetti. Telstar'ın golleri 78. dakikada Youri Baas (kendi kalesine) ve 84. dakikada Danny Bakker attı. Telstar'da Cedric Hatenboer 53. dakikada kırmızı kart gördü.
 
Bu sonuçla birlikte Ajax 33 puana ulaşırken, Telstar 15 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Ajax, Go Ahead Eagles'i konuk edecek. Telstar ise Excelsior deplasmanına gidecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
