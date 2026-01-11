Sarıyer, son anlarda bulduğu gol ile üç puanı aldı!

Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Sarıyer ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sarıyer, 1-0'lık skorla kazandı.
Sarıyer'e galibiyeti getiren golü dakika 87'de Marcos Silva kaydetti.
Iğdır FK'da Gianni Bruno 19. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Sarıyer, 24 puana yükseldi. Iğdır FK, 30 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Sarıyer, Boluspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram (Dk. 90+4 Oğuzhan Berber), Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Traore), Camara (Dk. 90+1 Oğuzhan Yılmaz), Silva, Regattin (Dk. 90+1 Fatih Kurucuk), Anziani (Dk. 67 Eşref Korkmazoğlu), Eze
Alagöz Holding Iğdır FK: Taha Tepe, Gökcan Kaya, Atakan Çankaya, Burak Bekaroğlu (Dk. 38 Alim Öztürk), Güray Vural, Oğuz Güçtekin, Mendes (Dk. 85 Ahmet Engin), Fofana (Dk. 85 Rotariu), Doğan Erdoğan, Bacuna (Dk. 72 Koita), Bruno
Gol: Dk. 87 Silva (SMS Grup Sarıyer)
Kırmızı kart: Dk. 19 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kart: Dk. 90+5 Silva (SMS Grup Sarıyer)
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Yusuf Susuz
