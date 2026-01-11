11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0DA
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
1-120'
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-174'
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Fenerbahçe'den iki günde iki final ve iki kupa!

Fenerbahçe, hafta sonunu futbol ve kadınlar basketbolda iki kupa ile tamamladı. Sarı-lacivertliler, iki finalde de ezeli rakibi Galatasaray karşısında kazandı.

calendar 11 Ocak 2026 17:41 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 17:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Paylaş:

Fenerbahçe, hafta sonunu farklı branşlarda iki kupa ile tamamladı.

Sarı-lacivertliler, cumartesi günü Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe, pazar günü Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, rakibini 86-66 mağlup etti ve kupayı kazandı.

Sarı-lacivertliler, hafta sonunu iki farklı branşta Galatasaray'a karşı kazandığı finallerle iki kupa ile tamamladı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
