Youssef En-Nesyri, taraftarı kızdırdı!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
PAYLAŞIM YAPMADI
Ülkesi Fas ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden En-Nesyri, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmadı.
TARAFTARDAN TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle sosyal medyada En-Nesyri'nin paylaşım yapmamasına tepki gösterdi.
Suudi Arabistan ekipleriyle adı geçen 28 yaşındaki futbolcu için son olarak Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest da devreye girmişti.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
