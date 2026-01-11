11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-176'
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
0-07'
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-169'
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Youssef En-Nesyri, taraftarı kızdırdı!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, takımının Süper Kupa'yı kazanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, En-Nesyri'ye bu nedenle tepki gösterdi.

calendar 11 Ocak 2026 15:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

PAYLAŞIM YAPMADI

Ülkesi Fas ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden En-Nesyri, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmadı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle sosyal medyada En-Nesyri'nin paylaşım yapmamasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan ekipleriyle adı geçen 28 yaşındaki futbolcu için son olarak Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest da devreye girmişti.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
