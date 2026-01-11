İstanbul Emniyetinden Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin açıklama!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sırasında polise yağmurluk atıldığı şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, personelin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün oynanan Turkcell Süper Kupa Finali Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla stat içi, çevresi ve güzergahı ile kent genelinde toplam 13 bin emniyet personelinin görevlendirildiği belirtildi.



Kapsamlı güvenlik tedbirleri ve polisin özverili çalışmaları sayesinde müsabakanın ciddi olumsuzluk yaşanmadan başarıyla tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Sosyal medyada yer alan, stat içerisinde görevli polis memurlarımıza yağmurluk atıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı görülmesi üzerine basın açıklaması yapma ihtiyacı doğmuştur. Görevli tüm emniyet personelimizin yağmurluk dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları kurumumuz tarafından eksiksiz şekilde karşılanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerdeki yağmurlukların ise maç organizasyonu kapsamında statta görev yapan özel güvenlik personeline yönelik olduğunun anlaşıldığı bildirildi.Ayrıca açıklamada, müsabakanın huzur ve güven içerisinde tamamlanmasına katkı sunan her iki takımın kulübüne, taraftarlara ve tüm sporseverlere sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür edildi.