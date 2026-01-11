Nkunku'dan transfer sorusuna net cevap

Adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın yıldızı Christopher Nkunku, Fiorentina ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.Mücadeleyi değerlendiren 28 yaşındaki yıldız, "Üç puanı çok istediğimiz için biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama teknik direktörün de dediği gibi, kazanamadığınızda kaybetmemek çok önemli. Eşitleme golünden sonra hala yedi dakikamız vardı; oyunu daha iyi yönetmeyi ve rakibe baskı yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Üç puanı çok istediğimiz için hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soruya Fransız yıldız, "Milan'da oynarken her maçı kazanmak istersiniz ama biz maç maç ilerliyoruz. İyi bir teknik direktörümüz ve iyi bir kadromuz var, kesinlikle gelişeceğiz." cevabını verdi."Milan'da kalacak mısın?" şeklindeki soruya Nkunku, "Burada, Milan'da kalmak istiyorum. Transfer piyasasındaki haberler söylentiden ibaret." cevabını verdi.