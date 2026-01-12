Galatasaray'da derbi üstünlüğü değişiyor!

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray için uyarı sinyalleri çalıyor.
Sarı-kırmızılılar, 2022-23 sezonunda başlayan Okan Buruk döneminde ezeli rakiplerine karşı hem oyun hem de skor olarak üstünlük sağlarken bu; lig şampiyonluklarına da doğrudan etki etmişti.
Ancak geçen sezondan itibaren rakamlar, sarı-kırmızılılar aleyhine değişti. İşte rakamlar, istatistikler:
-Galatasaray'ın son iki sezonda üç kulvarda oynadığı dokuz derbideki galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayısı eşit: 3
-Sarı-kırmızılılar; üç galibiyetin ikisini Fenerbahçe birini Beşiktaş önünde aldı; Fenerbahçe'ye bir kez (son Süper Kupa'da), Beşiktaş'a iki kez yenildi.
-Galatasaray, son 9 derbide iki ezeli rakibinden daha az şut ve daha az gol attı. Bu maçların sadece üçünde (ikisi Beşiktaş'a, biri Fenerbahçe'ye karşı) şut sayısında üstünlük sağladı.
-Şut istatistiği gol istatistiğine yansıdı. Galatasaray, son 9 derbide 10 gol atabilirken kalesinde 14 gol gördü (Beşiktaş'a karşı 4-9, Fenerbahçe'ye karşı 6-5). Geçen sezon oynanan Süper Kupa finalindeki 0-5'lik sonuç bu istatistiğe etki etti.
-Galatasaray geçen sezon 0-0 biten Fenerbahçe derbisinden sonra en az isabetli şut çektiği ikinci derbiyi son Süper Kupa finalinde oynadı: 1.
-Galatasaray, son iki Fenerbahçe derbisinde rakip kaleye 3/13 şut gönderdi; kalesinde 7/29 şut gördü.
9 MAÇ SONRA 2 GOL
Galatasaray, Fenerbahçe'den 9 maç aradan sonra 2 gol birden yedi. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibinden en son 2 golü 2021-22 sezonunun ikinci yarısında 2-0 kaybettiği Süper Lig müsabakasında yemişti. Sonrasındaki 9 resmi mücadelede sadece 4 gol yiyen Galatasaray, rakibine bir maçta hiç 2 gol şansı tanımamış, bu sürede biri hükmen (3-0) olmak üzere 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı.
OLİMPİYAT YARAMIYOR
Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan üst üste ikinci Süper Kupa finalinde de kazanamadı. 2024 Süper Kupa'da aynı statta Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Sarı-Kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için yapılan mücadelede Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.
