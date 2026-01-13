12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

Juventus'tan Cremonese'ye gol yağmuru!

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus, sahasında Cremonese'yi 5-0 mağlup etti.

calendar 13 Ocak 2026 00:42 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Cremonese'ye gol yağmuru!
İtalya Serie A 20. hafta maçında Juventus sahasında Cremonese'yi konuk etti.
 
Juventus Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
 
Torino ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gleison Bremer, 15. dakikada Jonathan David, 35. dakikada Kenan Yıldız, 48. dakikada Filippo Terracciano (kendi kalesine) ve 64. dakikada Weston McKennie kaydetti. 
Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız 62 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus 39 puana ulaşırken, Cremonese 22 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Juventus, Cagliari'ye konuk olacak. Cremonese ise Verona'yı ağırlayacak.
 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
