Juventus'tan Cremonese'ye gol yağmuru!

İtalya Serie A 20. hafta maçında Juventus sahasında Cremonese'yi konuk etti.
Juventus Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Torino ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gleison Bremer, 15. dakikada Jonathan David, 35. dakikada Kenan Yıldız, 48. dakikada Filippo Terracciano (kendi kalesine) ve 64. dakikada Weston McKennie kaydetti.
🇹🇷Kenan Yıldız, kendi penaltısını takip etti ve golü attı.
- SPORX - koduyla S Sport Plus yıllık paketi 400 TL indirimli satın al! https://t.co/16IsTwCu9i@ssportplustr#İşBirliğipic.twitter.com/Zi32eknLqN
— Sporx (@sporx) January 12, 2026
Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız 62 dakika sahada kaldı.
🇹🇷Kenan Yıldız, alkışlarla oyundan çıktı!pic.twitter.com/5pds8Uzyh0
— Sporx (@sporx) January 12, 2026
Bu sonuçla birlikte Juventus 39 puana ulaşırken, Cremonese 22 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Juventus, Cagliari'ye konuk olacak. Cremonese ise Verona'yı ağırlayacak.